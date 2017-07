Lazio, Palombi: "Partirò per il ritiro, poi deciderò il mio futuro"

© foto di Federico Gaetano

Simone Palombi, attaccante classe ’96 in procinto di rinnovare con la Lazio, partirà ancora per Auronzo di Cadore. Ecco le sue dichiarazioni quest'oggi: "È molto positivo per me essere qui a fare visite con la mia squadra, voglio dare il massimo. Partirò per il ritiro e piano piano si deciderà il mio futuro. Sono molto carico per questo inizio di stagione. Sento la stima del club e del mister. Ho avuto modo di parlare con entrambi e hanno espresso piena fiducia nei miei confronti. Spero di ripagarli sul campo”.