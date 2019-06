Lazio, Paredes dice di no: "Resto a Parigi, non vado da nessuna parte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Paredes dice no all'addio al Paris Saint-Germain. Lo fa direttamente dall'Argentina dove è impegnato nella Copa America, con l'Albiceleste che si è qualificata ai quarti di finale: il nome di Paredes è stato inserito tra le papabili contropartite per Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio al PSG ma l'ex Roma e Zenit San Pietroburgo dice di no. "Resto a Parigi, non vado da nessuna parte".