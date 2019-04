Lazio, parla l'obiettivo Bancu: "I biancocelesti sono un club di spessore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i nomi accostati al mercato della Lazio - alla ricerca in vista della prossima estate di un esterno sinistro che possa alternarsi con continuità con Lulic - c'è anche quello di Nicusor Bancu, capitano del club romeno del Craiova. "La Lazio? Chiedete al club. Io non so niente di questa offerta. Non posso parlare di una cosa di cui non sono sicuro. La Lazio è un club di spessore, molto conosciuto qui in Romania. Ci gioca Radu, ha una storia importante...", le parole rilasciate dal classe '92 ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it.