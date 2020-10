Lazio, parla Simone Inzaghi: "Contro la Sampdoria la gara più brutta degli ultimi anni"

La Lazio torna in Champions dopo 13 anni. Lo stadio purtroppo sarà vuoto e la Lazio viene dalla sconfitta di Genova e da un'estate altalenante, come ti avvicini tu alla Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund ha risposto così: "Avremmo voluto fare un esordio in Champions dinanzi ai nostri tifosi, sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Ma purtroppo non ci saranno e proveremo a disputare una grande gara per loro. Veniamo a una brutta sconfitta contro la Sampdoria, la più brutta prestazione degli ultimi anni e dovremo senz'altro fare una gara diversa domani. La mia squadra in questi anni ha sempre mostrato grande determinazione e domani bisognerà metterla in campo".

