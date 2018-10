Lazio, Parolo: "0-3 severo, ma dobbiamo imparare a battere le big"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post-partita di Lazio-Inter, il centrocampista biancoceleste Marco Parolo ha analizzato la sconfitta dei suoi a Rai Sport: "Il 3-0 è un po' pesante, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. L'Inter è stata più decisa in area e più brava ad attaccare e difendere. Primo tempo equilibrato, loro ci hanno creduto più di noi. Poi sul 2-0 sono stati bravi a gestirla. Complimenti a loro, ora noi dobbiamo pensare a dare il massimo, per essere pronti nel ritorno a partite come queste, cercando di battere le grandi squadre come l'Inter".