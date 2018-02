Lazio, Parolo: "Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo commenta ai microfoni di Lazio Style Channel il rotondo successo con la Steaua Bucarest ed il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "Volevamo ripartire da quanto fatto in Romania. Oggi siamo riusciti a concretizzare. Siamo molto contenti, volevamo dimostrare a chi aveva detto che la Lazio non era una grande squadra che si sbagliava. Luis e Felipe ci hanno dato una grande mano in fase di non possesso. L’avevamo preparata così. Complimenti agli attaccanti che ci hanno aiutato e complimenti a Patric, che non giocava da tanto e che ha fatto un’ottima prestazione. In campionato abbiamo ripreso a camminare lunedì e vogliamo continuare a farlo. Quella di domenica sarà una sfida difficile, ma la stiamo preparando al meglio”.