Lazio, Parolo ammette: "Ci è mancata cattiveria e voglia di vincerla"

La Lazio perde anche in casa contro il Celtic e ai microfoni di Sky, nel post partita, Marco Parolo non trova scuse per la sconfitta: “Ricorda la partita dell'andata, siamo partiti bene per poi calare. Ci siamo rilassati e loro hanno iniziato a pressare. Sono stati bravi a pareggiare alla prima occasione. Abbiamo avuto più occasioni noi, meritavamo la vittoria. In Europa purtroppo devi rimaner vivo fino all’ultimo minuto, questa sconfitta ci condanna a sperare negli altri risultati. Penso che non siamo inferiori a queste squadre. Concedere qualche contropiede al Celtic ci stava, alla fine eravamo tutti in avanti. Noi come al solito riusciamo a creare molto, non siamo bravi a sfruttare le occasione che capitano. In Europa concedi un’occasione e ti puniscono, in Italia non sempre è così. Il loro portiere è stato ancora una volta decisivo. Basta poco e sei fuori, ci è mancata cattiveria e voglia di vincerla”