Lazio, Parolo: "Andremo a Rennes a vincere. Dovevamo essere più cinici"

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro il Cluj: "Dobbiamo andare a Rennes a vincere, poi vedremo. Servirà per mettere minuti nelle gambe e far bene, per aiutare la squadra quando servirà. Noi cercheremo di vincere, ma se perdiamo la qualificazione non l'abbiamo persa in queste ultime due partite".

Perché questi finali sofferti?

"Siamo partiti bene, poi nel finale c'era un po' di stanchezza. Dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, la differenza in Europa è la fisicità. Dovevamo essere più bravi a trovare il 2-0".

Correa?

"Sarà lui l'ago della bilancia, Ciro è una garanzia. Se lui continua ad avere questo score possiamo andare avanti anche in campionato".