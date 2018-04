Lazio, Parolo: "Bella gara. Gol di Tacco? Rete intelligente"

© foto di www.imagephotoagency.it

A Sky Sport, dopo la gara vinta per 4-2 contro il Salisburgo, il centrocampista della Lazio, Marco Parolo: "Il gol numero 300 in Europa nella storia della Lazio? Sono contento di far parte della storia del club biancoceleste, sono felice anche della prestazione. Stasera è stata una delle gare più belle, ma anche in altre occasioni abbiamo fatto bene. Loro sono una squadra tosta, che ci ha dato filo da torcere. Abbiamo due gol di vantaggio, a Salisburgo non sarà facile, ma se giochiamo con la giusta intensità ce la possiamo fare. Abbiamo dato tutto, dato l'anima anche grazie all'apporto dei tifosi. Gol di tacco? Beh, sì, è stato un gol di intelligenza, più che di bravura tecnica. A me interessa il risultato. Sono contento di aver dimostrato le mie qualità. Il gol di tacco di Ramsey? Beh, si è inventato un gran gol. Primo Ronaldo, secondo Ramsey, terzo Parolo per i gol più belli della settimana (ride, ndc)".