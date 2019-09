Lazio, Parolo: "Buttate tante occasioni ma la mentalità è giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, capitano della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel al termine della sconfitta esterna subita contro l'Inter: "Nel calcio chi fa gol vince, noi abbiamo buttato tante occasioni - riporta Lalaziosiamonoi - Le grandi squadre hanno anche grandissimi portieri, non siamo riusciti a metterla dentro: complimenti ad Handanovic. Noi dobbiamo essere consapevoli di potercela giocare con tutti. Dobbiamo continuare su questa squadra perché stiamo crescendo e la mentalità è quella giusta. È stata una partita intensa, voglia di recuperare palla e lottare. Quando siamo riusciti a trovare il nostro palleggio abbiamo creato belle occasioni. Con la stanchezza ci siamo allungati e loro hanno creato di più, ma finché siamo rimasti compatti non abbiamo mai rischiato nulla. Sono convinto che finora abbiamo sempre interpretato bene le partite, a Ferrara non abbiamo mantenuto la giusta concentrazione e stessa cosa a Cluj. Ma rispetto agli anni passati, dove sbagliavamo completamente la partita, quest’anno non è accaduto. A volte trovi il gol, come con il Parma, con l'Inter non è andata così. Il mio ruolo? Con gli anni si impara a giocare in diverse posizioni, si cerca di rubare dagli altri alcuni segreti. Giocare davanti la difesa non è facile, ma è sempre bello mettersi alla prova. Handanovic? Magari al ritorno ci regala qualcosa".