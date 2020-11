Lazio, Parolo: "Calcio è immagine di speranza, scendiamo in campo per questo"

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Torino ai microfoni di Dazn: "Sicuramente è piacevole avere i compagni della tua parte, dispiace quando non ci sono, ma fa parte di questo periodo e di quello che stiamo vedendo. Il calcio deve essere un traino per tutti, dà l'immagine e la speranza di andare avanti. In 10, 15, 20, si scende in campo anche per questo obiettivo, mi fa piacere che siamo di più".