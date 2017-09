Lazio, Parolo: "Commesso qualche errore, aspettiamo Anderson e Nani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria maturata in casa (2-0) contro lo Zulte Waregem: "Abbiamo approcciato bene la partita, forse abbiamo un po' rallentato dopo il vantaggio, ma abbiamo avuto diverse chance per raddoppiare. Abbiamo sofferto qualcosa nel finale, in Europa può succedere. Giocare in uno stadio vuoto non è facile, abbiamo commesso qualche errore ma l'abbiamo portata a casa. Abbiamo lavorato fin dal ritiro con un unico modulo portando avanti le nostre idee. Ci aspettavamo uno Zulte diverso, ma abbiamo trovato subito le giuste posizioni. Forse troppa consapevolezza ti fa abbassare i ritmi, dobbiamo migliorare su questo".

Sul processo di crescita della squadra: "Ci stiamo adeguando ai nuovi, siamo ad un buon punto, abbiamo alternative che ci danno una grande mano. Abbiamo trovato anche un ottimo Luis Alberto tra le linee. Potenzialmente è la Lazio più forte in cui abbia giocato, la prima era più consapevole dei propri mezzi. A noi mancano ancora Felipe Anderson, che può fare la differenza, e Nani".