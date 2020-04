Lazio, Parolo: "Crescita in due step: la costruzione da dietro e l'aiuto di tutti in difesa"

Marco Parolo svela i segreti della crescita della Lazio, seconda in classifica a -1 dalla Juventus. In diretta su Lazio Style Radio (qui l'intervista integrale), il centrocampista biancoceleste ha spiegato così la crescita della squadra, che ha la miglior difesa del campionato (23 gol subiti):

"Due step abbiamo fatto. l primo è la costruzione dal basso, situazione in cui siamo migliorati tantissimo perché ci abbiamo lavorato molto insieme allo staff. E poi c'è la fase di non possesso, nella quale abbiamo cambiato qualcosa. Non lasciamo più solo i difensori dietro, ma torniamo tutti con delle grandi transizioni negative che prima non facevamo. Il bello di essere in un progetto è quello di poter trovare gli errori e migliorarli durante gli anni. Con il lavoro, vedendo anche i video del passato, siamo riusciti a essere la miglior difesa del campionato. Ci sono calciatori di qualità altissima che però si sono messi a disposizione, capacità che prima non sapevano di avere. Negli ultimi minuti spesso siamo stati in 11 nella nostra metà campo, ci buttiamo a peso morto per fare da scudo su un tiro. Come ha fatto anche la Juventus negli anni passati: sapeva difendersi bene e poi fare male palla al piede. Quando ti giochi un trofeo o lo Scudetto, trovi energie in più".