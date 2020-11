Lazio, Parolo: "Fatto un passo avanti verso la qualificazione. Complimenti a tutta la squadra"

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo sullo Zenit San Pietroburgo: "Direi una serata perfetta. Abbiamo vinto e fatto un passo avanti verso la qualificazione. Complimenti a tutta la squadra. Quando si vince in questo modo è il gruppo che fa la differenza. Stiamo crescendo e questa è la mentalità che dobbiamo avere".

Ottavi di finale traguardo che manca da 20 anni.

"Sicuramente sappiamo l'importanza di quello che stiamo facendo. Ci mancano due partite fondamentali e vogliamo già mettere il mattone decisivo per la qualificazione già dalla prossima".

Gol in Champions è una bella storia.

"Per me era un traguardo arrivare in Champions. Far gol è ancora più bello. Lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina in questi anni. La cosa bella è gioire tutti quanti insieme alla squadra per la vittoria".