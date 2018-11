Lazio, Parolo: "Finale? Sono d'accordo, abbiamo una rosa importante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Parolo, centrocampista della Lazio e autore del gol che sbloccato la sfida contro il Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Faccio i complimenti a tutti, ora possiamo giocarci il primo posto. Applausi a tutta la squadra, volevamo questo risultato e lo abbiamo ottenuto".

Cosa ti è piaciuto di questa sera?

"Dalla Lazio ci si aspetta tanto, però stiamo facendo quello che abbiamo lo scorso anno. Forse ci si aspetta qualcosina in più, ma dobbiamo essere bravi noi. Oggi siamo stati vogliosi più che bravi, abbiamo messo in campo la cattiveria giusta. Ho sbagliato io sul gol del Marsiglia, ma abbiamo avuto più occasioni noi per il 3-1 che loro per il pareggio. Complimenti a chi ha giocato, non eravamo molto brillanti. Sono molto contento, questa squadra sta crescendo. Dobbiamo cercare di migliorare, serve l'ultimo step per essere una grande squadra".

Ti aspettavi di giocare così tanto?

"Io cerco sempre di farmi trovare pronto, quando superi una certa età cerchi di curare ogni aspetto del gioco, ma anche dal punto di vista fisico e alimentare. Vedo ciclisti del tour de France vincere a 33-34 anni, ma i giocatori sono considerati vecchi a questa età. Io cerco sempre di farmi trovare pronto".

Questa Lazio è da finale?

"Sono d'accordo, avevamo fatto una grande partita a Salisburgo lo scorso anno, poi è successo l'imponderabile. Il destino ci ha messo alla prova per ripartire quest'anno. Possiamo pensare alla finale, possiamo farlo. Abbiamo una rosa importante. È bella l'Europa League, è un trofeo a cui ci teniamo molto e lo abbiamo sempre dimostrato. Siamo contenti, non era facile".