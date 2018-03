Lazio, Parolo: "Il VAR non può essere un alibi. Vogliamo passare il turno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Inzaghi, il centrocampista della Lazio Simone Inzaghi ha presentato il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Dinamo Kiev.

Parolo, sull'andata: "La Dinamo è stata brava quando ci siamo allungati, ma stavolta abbiamo studiato bene il modo per metterla in difficoltà. Ci auguriamo di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo provato in questi giorni".

Parolo, sul VAR: "Non deve essere un alibi per noi. Penso che la tecnologia nel calcio sia importante per il futuro, una soluzione in più da utilizzare".

Parolo, sull'Europa League: "In Europa affronti squadre con una mentalità diversa rispetto a quella delle italiane. Mi accontenterei anche di una Lazio brutta e cattiva, l'importante è qualificarci".

Parolo, su come battere la Dinamo: "Dovremo fare una fase difensiva aggressiva costruendoci occasioni anche davanti. E' importante restare uniti e compatti in fase di non possesso per fare bene anche col pallone tra i piedi. Abbiamo lavorato per questo".

Parolo, sugli episodi arbitrali di Cagliari: "Abbiamo cercato di dimenticare quello che è successo domenica. Domani vogliamo fare una prestazione importante contro una squadra tosta per passare il turno di Europa League".