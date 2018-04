Lazio, Parolo: "In campo con la voglia del derby. Stasera è decisiva"

Intervistato da Lazio Style Channel, il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha presentato così la gara con la Fiorentina di stasera: "Sarà una partita fondamentale per il nostro percorso, contro una squadra che sta facendo bene. Dovremo mettere la stessa voglia del derby, solo così potremo fare risultato su un campo difficile. La Fiorentina è diversa da quella che abbiamo affrontato, dopo quello che è successo ha trovato una marcia in più. Il mister lo conosciamo, sa tirare fuori qualcosa in più da tutti. Astori? È stato toccante passare davanti alle sciarpe dedicate a lui".