Lazio, Parolo: "In Europa devi curare i dettagli. Dovevamo fare meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, in vista della sfida di questa sera in Europa League contro il Cluj, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dal fatto che molto difficilmente i biancocelesti riusciranno a passare il turno visti i soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate: "In Europa il dettaglio deve essere curato meglio, incontri squadre che hanno maggior fisicità e sia i calci piazzati che le ripartenze sono importanti. Sia in Scozia che in casa dovevamo fare più punti, adesso che siamo praticamente fuori abbiamo un unico obiettivo ma anche l'anno scorso a poche settimane dalla fine della stagione avevamo solo la Coppa Italia e alla fine l'abbiamo vinta. Sappiamo che la stagione è dura, è lunga, ma abbiamo una buona base di partenza: chi ben comincia è a metà dell'opera".