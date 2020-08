Lazio, Parolo: "In pochi di noi hanno fatto la Champions, abbiamo tanto entusiasmo"

Intervenuto in conferenza stamane da Auronzo di Cadore, il centrocampista della Lazio Marco Parolo parla così della prossima stagione, che vedrà il ritorno in Europa dei biancocelesti: "In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza. L'anno prossimo sarà impegnativo, già nel post lockwdown abbiamo avuto un assaggio di impegni ravvicinati, prenderemo spunto anche dagli sbagli per affrontare il tour de force nel migliore dei modi. Servirà l'aiuto di tutti".