Lazio, Parolo: "In undici contro undici avremmo potuto ribaltarla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il tonfo esterno della Lazio sul campo dell'Eintracht Francoforte: "Sono convinto che in undici contro undici avremmo potuto ribaltarla, siamo andati sotto in uno stadio così e abbiamo pareggiato. Loro hanno trovato il due a uno ma era una partita equilibrata, ci sono state le due espulsioni, ma abbiamo avuto una grande occasione con Correa. Sono stati bravi a punirci, poi undici contro nove era finita. Questa squadra ha il potenziale per rialzarsi, io non sono così negativo, l'anno scorso a Vitesse eravamo riusciti a ribaltarla, da uno a due a tre a due. In Europa non è mai scontata, ma si poteva far meglio. Dobbiamo ripartire, testa bassa, è un momento negativo ma domenica abbiamo una partita davanti al nostro pubblico, daremo tutto per vincere e invertire la rotta".