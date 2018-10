Lazio, Parolo: “Inter ha meritato. Con le big ci riproveremo al ritorno”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita persa contro l'Inter, Marco Parolo, centrocampista della Lazio, si è fermato ai microfoni di Sky per analizzare la sconfitta:

E' stata superiore l'Inter o avete commesso ingenuità voi?

"Complimenti all'Inter, ha meritato di vincere. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, loro sono stati più cattivi e il 3-0 in contropiede l'ha chiusa. Ripeto, primo tempo secondo me abbastanza alla pari, la differenza è stata nelle due aree di rigore dove loro sono stati bravi a segnare e noi no".

Siete quarti, ma vi mancano gli scontri diretti con le grandi per fare il salto di qualità?

"Sicuramente è un passo che dobbiamo fare nel girone di ritorno, l'importante però è sempre muovere la classifica anche con le piccole e vedremo di farlo"