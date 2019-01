Lazio, Parolo: "Io esterno? A 34 anni devi anche saperti adattare"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista bianco-celeste Marco Parolo ha così parlato a Lazio Style Channel dopo la sconfitta interna della Lazio contro la Juventus: "Tante volte abbiamo visto le partite della Juventus che dopo 30 minuti aveva già chiuso la gara. Abbiamo giocato bene e mi girano veramente le scatole. Dovevamo alzare di più l’attenzione negli ultimi minuti invece la nostra grande prestazione ci ha fatto adagiare un po’ nel finale. Io esterno? A 34 anni hai studiato e giocato talmente tanto che hai esperienza per giocare in tanti ruoli, ti devi anche saper adattare. È stato bello, avere ancora stimoli a quest’età è importante. Dobbiamo ripartire subito mercoledì. Siamo partiti a con sei punti in meno nel girone d’andata e abbiamo chiuso quarti, speriamo lo stesso di fare lo stesso anche nel ritorno. Noi siamo stati bravi a mantenere un ritmo alto per gran parte della partita. Abbiamo fatto tanto pressing, siamo stati aggressivi. Loro hanno fatto cambi importanti con gente fresca. Noi abbiamo cercato di fare la stessa partita anche quando le gambe non erano leggere come all’inizio, e invece a volte devi saper gestire le situazioni durante la gara".