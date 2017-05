Lazio, Parolo: "La Coppa Italia sarebbe un sogno. Juve, ce la giochiamo"

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo, intervistato da La Domenica Sportiva, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus: "Dopo una sconfitta la Juve è la squadra più difficile da affrontare. L'abbiamo visto anche in campionato, visto che ci abbiamo giocato contro dopo il ko di Firenze. Prepareremo comunque questa partita come tutte le altre, abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Juventus".

Come si spiega la sconfitta di ieri a Firenze?

"Aver conquistato la qualificazione in Europa League magari ci ha fatto rilassare un po', ma ora siamo concentrati sulla finale con la Juventus".

Riuscirà a recuperare in tempo dall'infortunio?

"Ieri ho avuto un piccolo fastidio, ma farò di tutto per esserci in finale".

Che Juventus si aspetta?

"Con la Juve dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e maturi. Mi aspetto la stessa Juve che ha giocato contro il Monaco, l'abbiamo studiata e il mister ci saprà dire dove colpirla. Il turn-over di Allegri stasera era inevitabile con tutte queste partite, ma sono convinto che i bianconeri avranno la bava alla bocca in finale. Dal canto nostro, abbiamo voglia di stupire e anche la giusta sfrontatezza per fare bene".

Cosa rappresenterebbe per voi la vittoria della Coppa?

"La Coppa Italia sarebbe un grandissimo sogno, i nostri tifosi si meritano questa vittoria. Daremo tutto anche perché si tratta dell'ultima partita importante della stagione. Giocare nel nostro stadio ci darà una carica in più. Vogliamo rifarci della sconfitta nella finale di due anni fa".

Qual è il segreto della Lazio di Inzaghi?

"La nostra ottima stagione è frutto di lavoro e programmazione. Noi vecchietti proviamo a dare una mano, ma abbiamo dei giovani di primissima qualità".

Com'è stato lavorare con Conte all'Europeo?

"E' stato un onore essere allenato da Conte, mi ha trasmesso una mentalità vincente. Cerco di portare avanti quello che mi ha insegnato e diffonderlo in questa squadra".

Cosa pensa dell'esonero del suo ex allenatore Pioli?

"All'inizio ha fatto molto bene, cambiando l'Inter a sua immagine e somiglianza. Purtroppo però c'erano delle crepe, i risultati sono venuti meno e Pioli ha pagato con l'esonero. Forse non c'entrava tanto l'allenatore, ma non spetta a me preoccuparmene".