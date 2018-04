Lazio, Parolo: "La coreografia nel derby ci darà una spinta in più"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato così a Lazio Style Radio in vista del derby con la Roma: "L’immagine che abbiamo noi giocatori nei nostri occhi è quella che, nonostante il black-out finale di Salisburgo, i tifosi erano al nostro fianco al termine della partita e ci hanno sostenuto anche dopo il triplice fischio. Si sta creando un legame che sta dando grande forza e sta aiutando la squadra a dare sempre tutto: lo stadio pieno è una forza in più. Ripartiamo a testa alta. Ho intravisto qualcosa anche io sulla scenografia di domani e sarà una spinta ulteriore. Il calore dei tifosi ti fa scendere in campo con la carica al massimo, difficile sbagliare la prestazione. Con uno stadio tutto biancoceleste è quasi naturale dare il 100% sul rettangolo di gioco da parte nostra”.