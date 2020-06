Lazio, Parolo: "La gara contro l'Atalanta è stata la svolta per la nostra stagione"

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato a DAZN nel corso del nuovo format "Countdown to...Serie A": "La partita contro l'Atalanta in casa è stata la svolta della nostra stagione. A fine primo tempo eravamo sotto di tre gol, ci siamo guardati e non c'è stato bisogno di dire niente. E' stato come se ognuno di noi avesse capito perfettamente che bisognava cambiare passo, più per il bene della squadra che per quello dei singoli. Il rigore di Immobile che ci ha portato sul 3-3 ha cambiato il nostro campionato, perché se avessimo perso 3-2, avremmo comunque perso. Quella è stata la partita dell'orgoglio, della voglia e della nostra caparbietà. E' stata una reazione del gruppo, della squadra, che poi ci siamo portati dietro anche nelle partite successive. Abbiamo vinto spesso negli ultimi minuti proprio perché abbiamo questo carattere, perché non molliamo mai e vogliamo lottare sempre per vincere. Se fossi un semplice tifoso adesso sarei felice di poter vivere un'estate così, piena di partite tutte le sere, magari da vivere con un amico anche se ovviamente a un metro di distanza. E' una bella immagine che possiamo dare del nostro calcio nel resto nel mondo e penso che sarà così".