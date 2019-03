© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a margine dell'inaugurazione del V Torneo di Calcio a 8 della Caserma dei Carabinieri 'Salvo D'Acquisto' presso il campo Maestrelli a Tor di Quinto: "Sono contento di essere qui, sono sempre felice quando c’è un torneo di calcio, questo è un campo storico, è stato un onore per me calcarlo. L’affetto fa piacere, è bella la passione che c’è per questo bellissimo sport, il quale genera un divertimento che si evince anche da eventi come questi.Il nostro obiettivo è quello di non fermarsi ed andare avanti per non gettare via quanto di buono fatto. La strada è stata tracciata, metteremo in campo tutto ciò che abbiamo.Meglio fare il cacciatore che la lepre, cercheremo di agguantare la nostra preda".