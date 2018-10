Lazio, Parolo: "Leiva ci è mancato. Ripartiamo subito con la SPAL"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato a Lazio Style Channel dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo creato quanto loro, poi purtroppo hanno segnato. Abbiamo peccato in fase difensiva tutti quanti e siamo stati meno bravi nelle scelte davanti, questa è stata la differenza. Poi con voglia abbiamo provato a ribaltarla ma l’Inter è forte. Ora capiamo gli errori fatti contro le big e cerchiamo di fare più punti possibili. Dobbiamo lavorare, credere in noi e farci trovare pronti nel girone di ritorno contro queste squadre. Queste partite qui sono delicate, vivono di situazioni. Se facciamo gol noi in ripartenza cambia la gara. Bravi loro e meno noi, siamo stati poco ordinati e compatti per cercare di recuperare. Dobbiamo crescere in fretta se vogliamo essere nella top 4 della Serie A. Siamo ancora lì, non pensiamo a quello che è stato e vinciamo con le piccole che spesso levano punti. Leiva? È importante per noi, così come Badelj. Peccato che Milan si sia fatto male subito oggi. Sono contento per Cataldi però, ha fatto bene e ne aveva bisogno. Ora dovrà darci una grossa mano con loro due fuori, così come Berisha e Murgia. La Spal? L’orario (la gara si giocherà alle 12:30, ndr) non conterà, vorremo ripartire subito per rimetterci in moto e vincere. L’obiettivo è quello di lavorare per arrivare al ritorno e giocarcela contro le grandi".