Lazio, Parolo: "Leiva espulso? Forse volevano pareggiare gli episodi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto a Lazio Style Channel, Marco Parolo commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli: "Quest'anno nelle coppe non ci sta girando bene, anche in Europa League. L'importante era fare la prestazione, non siamo riusciti a portare a casa il risultato ed è andato avanti il Napoli. Leiva? Ha preso la palla, è stato ammonito, ha imprecato girandosi verso la porta, in quelle situazioni gli arbitri devono anche capire che il giocatore se la prende con se stesso e non con loro. In queste situazioni forse gli arbitri vogliono pareggiare gli episodi. Derby? Partita importante per noi e per il popolo laziale, daremo tutto quello che abbiamo perché sappiamo cosa significa, cercando di andare avanti in campionato portando avanti le nostre idee. Giocare questa partita come abbiamo fatto dà consapevolezza di essere una squadra che impone sempre il proprio gioco, cercheremo di farlo anche nel derby. Dovremo lavorare per la partita di domenica, ci teniamo tanto".