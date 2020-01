Lazio, Parolo: "Mancato il gol, ci tenevamo alla Coppa Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato nel post partita ai microfoni di Rai Sport: "E' mancato il gol ed un pizzico di fortuna, la partita è stata fatta bene. Insigne ha fatto un bel gol e la partita è stata messa sui binari. Andiamo a casa, l'importante è che la prestazione c'è stata, ci tenevamo alla competizione, abbiamo dato tutto in campo e penso che si è visto.

Derby? Per noi era importante venire qua e fare la partita, con questo spirito e voglia affronteremo il derby, la partita molto importante per noi. Daremo l'anima per vincerla.

Secondo me è un percorso di crescita che abbiamo fatto, la vittoria della Coppa Italia ci ha dato consapevolezza del fatto di essere una squadra forte. Stiamo facendo piccoli passi, in sei anni si è costruito qualcosa, c'è un mix giusto tra società, allenatore e giocatori, tutti con un unico intento. Le partite che abbiamo perso, compresa quella di oggi, le abbiamo sempre giocate a viso aperto.

Leiva? E' un grande giocatore, è stata un'esagerazione. Dispiace perchè per noi è un giocatore importante".