Marco Parolo è ancora ko. Dopo aver saltato la gara contro la Fiorentina del turno infrasettimanale a causa di un problema muscolare accusato nel riscaldamento oggi ha provato scendere in campo anche se non al meglio e contro la Sampdoria è stato costretto ad uscire al 20' del primo tempo. Il problema muscolare dunque non pare superato e Parolo ha lasciato il suo posto a Lukaku.