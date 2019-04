Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Sampdoria - Lazio Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento della vittoria e del traguardo dei 300, mi ero prefissato di raggiungerlo dal mio primo anno in Serie A. Voglio ringraziare i miei genitori, mia moglie e mio zio. Sono le persone che hanno condiviso con me tutte le partite. È un mio orgoglio e sono contento di aver gioito insieme alla squadra con questa vittoria. La Lazio era nel mio destino, sono felice di essere qua e di indossare questa maglia. Darò sempre tutto per questa squadra. Questa ormai è una corsa a chi inciampa di più e speriamo di non farlo da qui alla fine. Se dovessi fare la lista uscirebbero fuori tante partite in cui avremmo dovuto fare punti, ma ormai è andata così. Non dobbiamo mollare, perché da qui alla fine ci sono partite che possono fare la differenza. Nelle ultime sfide abbiamo subito un calo, ma abbiamo recuperato. Ormai sono tutte finali. Oggi in campo c'era tanta concretezza. È bello vedere giocare Luis o Sergej, ma anche noi sappiamo dare una mano e fare il nostro quando siamo chiamati in causa".