Lazio, Parolo: "Oggi condizioni proibitive, ma mai pensato di non giocare"

Marco Parolo, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Crotone: "Le condizioni di oggi erano proibitive, siamo stati bravi a farci trovare pronti. La squadra non ha mai pensato di non giocare, è venuta a Crotone per vincere e portare a casa una vittoria importante. Oggi c'è stata una prestazione di squadra, abbiamo una rosa ampia e competitiva che può far bene in tutte le competizioni. Volevamo vincere per risalire in classifica, adesso martedì vogliamo fare un passo importante verso la qualificazione in Champions League. Sarà una partita difficile contro una squadra fisica, dovremo essere perfetti. Sono felice infine per il debutto positivo del nostro aereo".