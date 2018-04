Lazio, Parolo: "Polli a subire subito il pari, non avuto la reazione giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Andrea Parolo ha commentato la sconfitta subita a Salisburgo ai microfoni di Sky Sport: "Sul 2-1 ci siamo abbassati troppo, poi è arrivato un altro tiro deviato sul 3-1. Loro hanno preso fiducia, noi abbiamo perso le distanze. Complimenti a loro ma anche noi abbiamo le nostre colpe perchè fino al 60' non avevano mai fatto un tiro in porta. Siamo stati dei polli a prendere subito il pareggio e loro hanno preso fiducia. Non siamo stati bravi ad avere la reazione morale giusta. Complimenti al Salisburgo che è passato meritatamente".

Cosa lasciano partita così?

"Lasciano amarezza e il fatto che non siamo una squadra che può ambire a certi traguardi in Europa perchè una partita non la perdi così. Abbiamo peccato di sufficienza una volta fatto l'1-0 pensando che la partita fosse in pugno. Dobbiamo fare mea culpa, resettare tutto perchè domenica abbiamo una partita importante".