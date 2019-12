Lazio, Parolo: "Qualificazione persa con il Celtic. Ora testa al campionato"

Al termine di Rennes - Lazio, Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "La qualificazione è stata persa con le due sconfitte con il Cetlic. Per come è andata è giusto essere eliminati: se facciamo 6 punti su 18 evidentemente qualcosa non va. Non doveva essere oggi la partita della svolta. Speriamo che ci serva da lezione. Oggi non lo abbiamo fatto, ma con il Celtic abbiamo giocato due ottime partite raccogliendo zero. Campionato? Dobbiamo continuare così e cercare di mantenere il terzo posto contro un avversario (il Cagliari, ndr) molto forte, una squadra fisica e tosta. Ci aspettano tutti e dobbiamo dimostrare di valere quello che stiamo facendo. Io penso che a Caglari ci sia sempre un ritmo alto, spinto da un grande pubblico. Sarà una partita ad alti ritmi, dove dovremo essere bravi, reattivi. Ripetere la partita con la Juve". Lo riporta Lalaziosiamonoi.it