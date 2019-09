© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "Lazzari? Per lui è la prima volta che gioca contro una ex, ha fatto tutta la carriera nella Spal, mi auguro ci sia il gol dell'ex, sarà una giornata emozionante per lui ma è un professionista e sa cosa deve fare in campo".