A Sky Sport, al termine della gara pareggiata contro il Bologna, interviene il centrocampista della Lazio, Marco Parolo. Queste le sue parole: "Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Abbiamo centrato il minimo, la qualificazione in Europa League, ma potevamo far meglio, lottare per la Champions League, ma non ce l'abbiamo fatto. Abbiamo vinto la Coppa Italia, poteva anche andare avanti in Europa League, ma qualche infortunio di troppo. Se riusciamo ad essere sempre uniti e compatti possiamo farcela. Anno dopo anno possiamo fare sempre meglio, prendiamo il caso del Napoli che prima di essere secondo ha fatto tanti anni quarto-quinto. Dobbiamo essere più compatti, sempre vivi, così possiamo fare il salto di qualità".