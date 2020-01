Fonte: lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato a margine della festa dei 120 anni della Lazio il centrocampista Marco Parolo: "Stiamo coronando un percorso ottimo! Sono molto contento di essere parte della storia, aver vinto e aver dato tutto per questa maglia. Essere laziali è bello, l'ho scoperto appena arrivato a Roma, prima non lo sapevo. Io e la mia famiglia siamo diventati laziali. Questa è la Lazio più forte? Penso che sia stato fatto un percorso graduale, facendo qualche errore - sia noi calciatori sia la società - ma con la voglia di impare dagli stessi errori. Tutto questo sta portando consapevolezza nel gruppo, nella società. Una crescita costante che spero continui. A volte si fanno voli pindarici, qui invece ci sono delle fondamenta forti e non si può far altro che migliorare. Un saluto a tutti e tanti auguri alla Lazio. Ci vediamo sabato allo stadio!".