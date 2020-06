Lazio, Parolo: "Successo meritato. Juventus? Pensiamo alla Champions, ma tifiamo Genoa"

La Lazio rimonta ancora una volta e batte il Torino per 1-2 vanificando il momentaneo vantaggio di Belotti. A ribaltare il risultato, però, ci pensano Immobile e Parolo con il centrocampista a firmare il gol decisivo che vale i 3 punti. Proprio Marco Parolo, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match: "Sono contento del gol e della vittoria, mi mancava segnare. Ci ho creduto, mi sono riscattato sull'errore della rete subita. Era importante vincere, abbiamo dominato in lungo e in largo, è un successo meritato" le sue parole. Un messaggio alla Juventus, la vittoria biancoceleste, che riporta la Lazio a una sola lunghezza dai bianconeri: "Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions poi pensiamo a dare fastidio ai bianconeri e continuiamo a provarci. Il Genoa ha bisogna di fare punti per salvarsi, tiferemo per loro" ha concluso.