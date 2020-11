Lazio, Parolo sul gol: "Me lo sentivo e lo volevo fortemente. Felice per essere riuscito a segnare"

vedi letture

Il centrocampista Marco Parolo dopo la sfida contro lo Zenit San Pietroburgo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la sua prima rete in Champions League: “I traguardi si possono sempre raggiungere, avevo in testa questo gol e sono felice di essere riuscito a segnarlo. Me lo sentivo, avevo voglia di segnare e mettere la mia firma su questa stagione. Sono contento, ma ancora più contento per la vittoria e la forza che questa squadra ha dimostrato questa sera, qui chiunque scenda in campo gioca dà tutto e oggi lo si è visto. Era fondamentale vincere questa sera per mettere un altro mattone verso la qualificazione agli ottavi dopo tanti anni d’assenza in questa competizione. Era quello che volevamo noi come squadra, che voleva la società e che volevano i tifosi. - continua Parolo – Questa squadra ormai si intende a memoria, il ciclo va avanti da tempo e non vogliamo ancora continuare a stupire e portare risultati e gioia ai nostri tifosi, tutti vogliono essere decisivi e dare il proprio contributo per questo dico che il gruppo è la nostra forza. A inizio anno avremmo messo la firma per trovarci in questa posizione e poter andare a Dortmund per giocarci il passaggio del turno e il primo posto, sarebbe molto importante riuscire a staccare il pass con un turno d’anticipo e poterci giocare il primato in casa all’ultima giornata”.