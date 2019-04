© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo rimanda al mittente ogni pensiero che non sia relativo all'Udinese . Raggiunto da Lazio Style prima della gara contro i friulani, il centrocampista biancoceleste ha parlato così: “Pensiamo solo alla gara di oggi che è importante e ci può rianimare, daremo il 100% per tornare a una vittoria che ci manca da un po’. Servirà una prestazione sulla falsa riga di quella con il Sassuolo per quanto creato, ma dovremo alzare l’asticella in fase di non possesso. Non dovremo concedere spazi alle ottime individualità dell’Udinese. Dovremo vincere la partita, nello spogliatoio c’è voglia di reagire e ripartire: oggi in campo vogliamo dimostrarlo".