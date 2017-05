Lazio, Parolo: "Tifosi dodicesimo uomo. La Juve ha piccoli punti deboli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista biancoceleste Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Juventus-Lazio, finale di TIM Cup: "Farò di tutto per esserci fino all'ultimo minuto. La Juve ha dimostrato di saper battere avversari fortissimi. Sappiamo come affrontarla, uniti su tutti i palloni per vincerla. L'obiettivo è quello. Proveremo a fargli capire che ci siamo anche noi in campo. Qualche piccolo punto debole possono averlo e dobbiamo essere precisi e cattivi quando abbiamo palla. I tifosi ci possono dare la carica da dodicesimo in campo per regalarci la vittoria".