Lazio, passi importanti con l'entourage di Kumbulla: superata l'Inter con uno scatto

vedi letture

Marash Kumbulla oggi è un obiettivo concreto della Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo il sondaggio di un anno fa il club biancoceleste sarebbe tornato alla carica per il difensore dell'Hellas Verona. La valutazione è di 30 milioni, cifra molto alta su cui bisognerà lavorare, ma nel frattempo il club si è portato avanti con l'entourage del centrale. Non sarà facile comunque convincere gli scaligeri, che hanno ricevuto numerose richieste. La più importante è quella dell'Inter, il vero ostacolo nella trattativa della Lazio. Ma non si esclude che possano entrare prepotentemente in scena club della Premier League.