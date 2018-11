Lazio, Patric: "L'Inter ha perso, abbiamo una grande chance"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A meno di un'ora dall'inizio di Sassuolo - Lazio, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il Sassuolo sta disputando un’ottima stagione, oggi sarà una gara difficile, ma ci siamo preparati al meglio per affrontarla. La classifica? L'Inter ha perso, quindi abbiamo una grande opportunità e dobbiamo coglierla per migliorare la nostra posizione in classifica prima della sosta”.