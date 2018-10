Lazio, Patric: "Oggi ci serve una grande prova"

Prima del match del "Tardini" contro il Parma, Patric ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ci serve una grande prova quest'oggi: abbiamo lavorato bene, ma anche il Parma si sta esprimendo al meglio tra le mura di casa e vediamo come andrà la gara - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Loro sono molto preparati e ci aspetta una partita difficile quest'oggi. Mi sono preparato per il match ed ho voglia di scendere in campo, tutti abbiamo voglia di far bene. Dobbiamo pensare solo ad oggi e poi continueremo a ragionare partita dopo partita, ci attende un match molto importante".