Lazio, Patric: "Peccato non essere a Salisburgo. Tiferò da casa"

© foto di Federico Gaetano

Un infortunio nell'allenamento di ieri l’ha fermato ed escluso dai convocati per il Salisburgo. Simone Inzaghi è stato costretto a rinunciate a Patric per la gara di questa sera, bloccato da un problema muscolare accusato durante una corsetta. Lo spagnolo, però, sosterrà i compagni da casa e tramite il proprio profilo Instagram ha già fatto sentire la sua vicinanza: “Un peccato non poter esserci per problemi fisici, ma vi appoggerò da casa! Forza Lazio sempre, verso le semifinali”.