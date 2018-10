Lazio, Patric: "Provata la difesa a quattro. Sarà utile"

© foto di Federico Gaetano

Al termine dell'amichevole che questa mattina si è svolta a Formello tra la Lazio di Inzaghi e la Primavera di Bonacina, ha parlato Patric a Lazio Style Channel: “I ragazzi della Primavera ci hanno messo in difficoltà, sono stati bravi ed è stato un buon allenamento per continuare a mettere benzina nelle gambe. Meglio allenarsi con intensità questa settimana perché poi arrivano tante partite e vogliamo rimanere in alto. Terzino sinistro? L’ho fatto oggi perché mancano Durmisi e Lukaku, possiamo giocare a 4 anche se il mio ruolo, quello che mi piace, è a destra ma va bene avere due ruoli e sapere che possiamo cambiare. Abbiamo giocatori forti sugli esterni e possiamo metterci anche con la difesa a 4 soprattutto quando andiamo in inferiorità. Per la Lazio faccio anche il portiere e pure bene (ride, ndr). Abbiamo provato questo nuovo modulo perché ci serve, possiamo usarlo per variare dal 3-5-2, durante la stagione potremo giocare anche così”.