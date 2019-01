© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto da scoprire il futuro di Patric (25) alla Lazio. Nonostante il rinnovo firmato pochi mesi fa sino al 2022, lo spagnolo continua ad avere richieste. In Turchia sono sicuri: il Besktas è pronto a prenderlo a gennaio. Come fa sapere la stampa turca, non è ancora arrivata un’offerta ufficiale ma nei pensieri dei dirigenti di Istanbul c’è l’idea di intavolare una trattativa. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.