Lazio, Patric: "Rapporto ottimo con Inzaghi, mi fa sentire importante"

Patric, difensore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel lo spettacolare pareggio ottenuto oggi con l'Atalanta: "Penso che nel secondo tempo abbiamo approcciato diversamente la partita. La squadra ha corso tanto nella prima frazione, abbiamo giocato con volontà, ma correvamo male. Loro sanno giocare a calcio e quindi ci hanno creato difficoltà, e sono andati avanti 3-0. Nel secondo tempo abbiamo avuto non solo voglia di ribaltare la partita, ma anche la testa, il cuore. Abbiamo trovato gli spazi con più intelligenza e siamo riusciti a rimontare".

Poi Patric ha parlato del suo rapporto con Inzaghi: "Con il mister ho sempre avuto un buon rapporto, lui fa le sue scelte ma mi ha sempre dimostrato che sono un giocatore importante. Anche se non mi fa giocare tanto quanto magari vorrei, lui sa che giocatore sono. Mi metto sempre a disposizione e sono felice del mio rapporto con lui. Io sento che la squadra mi vuole tanto bene, per questo anche se non gioco tanto mi sento bene. Sono qui da 5 anni, sto qui sempre sul pezzo, ho vinto 2 titoli e penso che la gente sia contenta che ci sia anche io in squadra. Cos'è successo nell'intervallo? Mi stavo riscaldando e non so cosa abbia detto Inzaghi nello spogliatoio. Ma lo conosco, avrà detto di non mollare e che la potevamo fare. Ci teniamo quello che abbiamo fatto nel secondo tempo e impariamo dagli errori del primo".