Lazio, Patric: "Siamo sempre più forti. Ora il derby con la Roma"

Queste le parole del difensore biancoceleste, Patric, a Lazio Style Channel: “Non è facile non giocare per molto tempo, ma lavoro ogni giorno in allenamento per aiutare la squadra. La testa è una delle mie qualità, trovo sempre la motivazione per allenarmi. Amo giocare e sono soddisfatto per la prestazione, sono stato all’altezza. Esterno e difensore sono ruoli diversi, l’anno scorso non mi aspettavo di giocare a tre eppure ci sono riuscito. Mi sento meglio come quinto, ma riesco a farlo anche nei tre: l’importante è sempre il bene della squadra”. Poi sul gruppo: “Ogni volta siamo più forti, abbiamo una grandissima squadra per giocare tre competizioni. Sono arrivati giocatori fortissimi quest’anno e chiunque scende in campo è forte uguale. De Paul è un bravo giocatore, sono stato concentrato per fermarlo. Il derby? So cosa vuol dire per i laziali dopo quattro anni a Roma, è una partita molto importante per noi e anche i nuovi l’hanno capito. Siamo pronti, da oggi cominceremo a pensare a questa sfida”.