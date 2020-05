Lazio, Patric: "Tornare a giocare ma con prudenza. Fare come la Ligue 1? Non lo accetteremo"

Il difensore della Lazio Patric è intervenuto nel corso di una diretta Instagram con "El Chiringuito de Jugones": "Questa settimana in teoria ricominceremo ad allenarci - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Si deve tornare a giocare, con precauzione si deve tornare in campo. L’economia si sta muovendo, deve farlo anche il calcio. Paura? No, non ho paura. Bisogna avere prudenza, ma dobbiamo tornare. Sono due mesi che siamo a casa. Se tutto sta tornando alla normalità, perché noi calciatori dobbiamo rimanere fermi? In Italia come in Francia? No lo accetteremo, mancano dodici partite. E' un momento storico per la Lazio, stiamo facendo un grande campionato. Non si può prendere la decisione di dare il titolo a una squadra quando mancano ancora così tante partite".